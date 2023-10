Carlos Moedas e Lisboa acolhem o Leffest: a cultura como “visão de grandes eventos”

O Leffest, festival de cinema dirigido por Paulo Branco, já foi também do Estoril, já foi também de Sintra, passa a ser agora só de Lisboa. O presidente da Câmara, Carlos Moedas, acolheu nos Paços do Concelho da cidade a conferência de imprensa sobre a edição 2023, que se realizará de 10 a 19 de Novembro: homenagem a Clint Eastwood, uma retrospectiva integral do cineasta turco Nuri Bilge Ceylan, uma revisitação do cinema de Pedro Costa, que pede emprestado o título do livro de Jacques Ranciètre, Pedro Costa - les Chambres du Cinéaste, que terá tradução portuguesa, um trajecto pela obra da realizadora francesa Justine Triet, a vencedora de Cannes 2023 com Anatomie d'Une Chute (um dos vários títulos, que fizeram a história dos festivais de Cannes, Veneza ou Locarno, que serão mostrados numa secção de antestreias), uma competição de 10 filmes que nesta edição se aventura para o território de cineastas consagrados, caso de Victor Erice e do seu Cerrar los Ojos, ou ainda um colóquio sobre A Inteligência Artificial e a Criação que vai ser aberto com uma conversa com Laurie Anderson.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt