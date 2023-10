Médicos mantêm greve. Houve evolução na proposta do Governo mas “não chega”

Federação Nacional dos Médicos mantém a greve de dois dias e a manifestação marcada para a próxima semana. Já há nova reunião marcada com Governo.

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) diz que houve "uma evolução" na nova proposta que o Governo apresentou aos sindicatos esta quinta-feira mas que "não chega", afirma a presidente da estrutura sindical Joana Bordalo e Sá. "Por enquanto apenas temos palavras e o que nos foi apresentado foram slides", justifica. As negociações vão prosseguir - já está marcada uma nova reunião para a próxima quinta-feira à tarde.

O Governo propôs que os médicos que trabalhem nas urgências possam ganhar um suplemento de 500 euros por mês e possam optar por trabalhar apenas 35 horas por semana.

"Mesmo havendo uma melhoria da grelha salarial, essa não deixa de ser à custa de suplementos e não é igual para todos os médicos", critica Joana Bordalo e Sá. Por isso, a Fnam mantém a greve de dois dias e a manifestação marcada para a próxima semana.

"Há efectivamente uma certa evolução na proposta mas não é suficiente. Há discricionariedade. [Os representantes do Governo] não apresentarem na reunião o articulado final dos diplomas da dedicação plena e das unidades de saúde familiar. Não nos podemos basear nos slides que apresentaram. Temos que analisar tudo isto com calma".

"Apesar de o Governo admitir que os médicos hospitalares possam ter um horário de 35 horas por semana, isso só está previsto para quem faz urgência. E, no conjunto dos 15 mil médicos especialistas que trabalham no SNS, só metade faz urgência. Portanto, só metade teria um horário de 35 horas, o que é inaceitável", explica.

Além disso, no regime de dedicação plena, cuja adesão é voluntária, o Governo "mantém a intransigência das 250 horas extraordinárias obrigatórias por ano [actualmente, são 150], o que não pode ser. Podemos admitir que sejam 200 horas extraordinárias dentro do regime da dedicação plena nos próximos dois anos, mas depois terá que haver uma redução para 150, em 2026", especifica.

Outra questão que a Fnam não aceita e que se mantém nesta proposta é a obrigatoriedade de os médicos que escolham não fazer urgência trabalharem ao sábado.

No final do encontro, em declarações às televisões, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, classificou a proposta apresentada aos sindicatos como de “grande valor”, que valoriza a carreira médica, aumenta o acesso aos cuidados de saúde e dá flexibilidade aos médicos para escolha do regime de horário.

“Estamos a propor algo que tem de ter como prioridade melhorar o acesso dos portugueses à saúde, requalificar o SNS e algo que é também uma aposta de enorme valor na valorização da carreira médica. Acrescentámos ao modelo de dedicação plena, que tínhamos anteriormente proposto e que tinha já uma valorização remuneratória muito significativa, a proposta de permitir aos médicos que têm um trabalho de maior penosidade a opção da redução do horário de trabalho para as 35 horas e um suplemento de urgência, a que todos terão direito, de 500 euros mensais”, explicou.

Questionado sobre a posição da Fnam, que mantém a greve de dois dias e a manifestação marcadas para a próxima semana, Manuel Pizarro disse que ao ministério cabe respeitar a decisão do sindicato. Já quanto à crítica de que a proposta faz uma diferenciação entre médicos quando o que desejam é uma carreira igual para todos, o ministro lembrou que “as carreiras médicas nunca foram iguais para todos os médicos” e que os anteriores acordos feitos sempre “destrinçaram modelos diferentes de carreira”.

“Procurámos responder à vontade dos profissionais de flexibilidade nas escolhas que fazem. Essa flexibilidade tem uma componente nas exigências de trabalho e uma componente na remuneração”, referindo que quem tem um trabalho mais penoso terá uma remuneração maior. “A Fnam até defende a introdução de um outro modelo de trabalho que é a dedicação exclusiva”, acrescentou, como exemplo das diferenças.