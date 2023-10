Avião desviado para o aeroporto de Stansted, em Londres, após alerta de segurança

O avião da Kenyan Airways deveria ter aterrado no aeroporto de Heathrow, em Londres. O alerta terá sido dado quando a aeronave sobrevoava o espaço aéreo francês.

Um avião da Kenyan Airways, que deveria ter aterrado durante a tarde desta quinta-feira no aeroporto de Heathrow, em Londres, foi desviado para o aeroporto de Stansted, após um alerta de segurança. O Boeing 787 foi desviado às 15h45, 45 minutos antes da chegada prevista a Stansted.

Segundo a BBC, dois caças Typhoon da Força Aérea Britânica terão assumido a operação e cercado o avião até à chegada ao aeroporto. O ministro da Defesa britânico referiu que os caças foram activados para interceptar o voo da Kenyan Airways por "precaução, para investigar um avião civil que se aproximava do Reino Unido". A mesma fonte adianta que está em curso uma investigação por parte das autoridades civis.

Um porta-voz do aeroporto afirmou que o avião "aterrou em segurança com a presença da polícia de Essex", acrescentando que a aeronave está estacionada num "parque de estacionamento remoto". "As operações de voo continuam", acrescentou.

O alerta terá sido dado quando a aeronave sobrevoava o espaço aéreo francês.

Um porta-voz da companhia disse que foi realizada "uma avaliação minuciosa do risco de ameaça". A CEO da Kenya Airways, Llan Kilavuka, adiantou que as suspeitas recaíram sobre "algumas pessoas que estavam a bordo, mas nada relacionado com bombas ou algo parecido".