Sem medos! Última Sexta 13 do ano é festa rija em Montalegre

Logo a abrir o ano, houve uma Sexta 13, em Janeiro, que foi "épica", adjectiva a organização deste singular evento que leva milhares a Montalegre há já mais de uma década.

Agora, vem aí a última festa do ano dedicada a este dia de azar, para uns, de sorte, para outros. Pelo menos por Montalegre, é fazer as contas: cada sexta destas, mais "bruxas" menos "bruxas", mais superstição mais música, representa em redor do milhão de euros injectados na economia local.

Dito "o maior espectáculo de rua de Portugal", a festa volta para "surpreender os milhares que visitam a capital do Barroso", "sob o chapéu do padre Fontes", o guru de toda a ideia de celebração da Sexta 13 e do congresso de medicina popular de Vilar Perdizes, responsável por estudos e preservação da cultura local, com direito a homenagens e agradecimentos vários - o Ecomuseu do Barroso inclui o Espaço Padre Fontes, mesmo ali ao castelo, e o padre foi este ano homenageado e declarado Embaixador do Alto Tâmega e Barroso no Fórum de Turismo que decorreu no Casino das Pedras Salgadas em Março.

Foto Sexta 13 em Montalegre (arquivo) paulo pimenta

"O maior espectáculo de rua de Portugal"?

A festa da Sexta 13 estreou-se em 2002 e desde então não pára de crescer. "Conquistou não só o público amante do misticismo como todo o apreciador de um produto singular", resume a organização. Começou pelo reduzido interior do Castelo de Montalegre, mas "não demorou muito a extravasar a fronteira deste monumento nacional para abrigar toda a área envolvente".

Esperam-se sempre cerca de "50 mil pessoas" prontas a apreciarem "uma atmosfera fantástica que coloca em frenesim a sede do concelho". Esgota a hotelaria, enchem-se as ruas que em geral estão mais habituadas ao vazio, alimentam-se restaurantes e o comércio local, "uma espécie de catarse tornando-se, a par da Feira do Fumeiro, a ideia mais aglutinadora deste concelho, capital da região do Barroso".

Foto O Padre Fontes, guardador de culturas e de sonhos, para sempre uma inspiração, aqui num espectáculo (arquivo) paulo pimenta

A abertura é sempre a boa e harmonizada hora: 13h13. É com animação de rua e música tradicional, por entre banquinhas, muita gente pintada e mascarada ao gosto do freguês, da bruxa ao mago e companhia. Às 21h, há concerto, apropriadíssimo: é pela banda de rock nacional, nascida em Vila Pouca de Aguiar, Faixa 13 - nem de propósito, acabam de lançar há dias uma canção dedicada à Sexta 13 e a Montalegre. Cá está ela:

Segue-se o espectáculo "A Maldição" e as trevas serão depois entrecortadas pelos fogos nos céus: é uma celebração piromusical. A fechar, tocam os Be-Dom, do Porto.

A festa decorre numa região actualmente a braços com outra (potencial) assombração, que, também aqui, para uns será uma sorte, para outros só azar: o projecto de mineração de lítio numa região que inclui a área classificada como Património Agrícola Mundial pela agência de agricultura e alimentação das Nações Unidas. Não se assuste se a mina e o lítio também aparecerem de algum modo na festa. Ou uma chuvinha, que a probabilidade de chuva segundo o Instituto de Meteorologia para a zona é de... 100%. Mas, vendo bem, até vem mesmo a calhar para criar o ambiente realmente adequado a uma sexta destas em Montalegre. É Sexta 13 abençoada.