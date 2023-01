A “noite das bruxas” traz sorte a Montalegre: vem aí festa da sexta, 13

Com uma sexta-feira 13 já em Janeiro, o ano começa logo em festa para Montalegre, que celebra cada um destes dias com pompa e circunstância – e muita gente, sendo um dos pontos altos do turismo do concelho e região.

"É um certame (sexta 13) que dispensa apresentações, continuando a ser um dos maiores e mais emblemáticos espectáculos de rua do país, que continua a atrair milhares de visitantes, faça chuva, neve ou sol", disse a presidente da câmara, Fátima Fernandes.

A "noite das bruxas" é festejada desde 2002, em todas as sextas-feiras 13, e tornou-se numa das bandeiras de Montalegre e "num peso pesado" na promoção deste município.

Fátima Fernandes referiu que "o centro da vila apresenta-se a preceito, sendo que o comércio local adere massivamente, decorando os espaços comerciais e todos são figurantes nesta grande encenação".

Foto Montalegre, sexta-feira (arquivo) paulo pimenta

A festa em Montalegre arranca às 13h13 e o ponto alto continua a ser protagonizado pelo padre António Fontes, a quem caberá fazer a tradicional queimada, uma bebida feita à base de aguardente, limão, maçã, canela e açúcar.

"O fogo-de-artifício, como sempre, será grandioso e marcará pela positiva este início de ano, que se deseja auspicioso, depois de serem esconjurados todos os males pelo padre Fontes a todos os que participam na queimada", referiu.

O evento inclui um espectáculo, junto ao castelo de Montalegre, no centro da vila.

Foto Montalegre, sexta-feira (arquivo) paulo pimenta

Estudos realizados antes da pandemia apontavam para um movimento económico de "mais de um milhão de euros" nos fins-de-semana correspondentes às sextas 13.

Depois da queimada, o fumeiro

O município está também a ultimar os preparativos para outro evento-"âncora" do concelho, a 32.ª feira do fumeiro, entre 19 e 22 de Janeiro, onde vão estar à venda toneladas de alheiras, salpicão, chouriças e presunto, entre outros produtos locais. "Como é apanágio, esperam-se milhares de pessoas e já está tudo a ser ultimado para as receber", frisou a presidente.

Além da venda, no espaço do multiúsos e "online", através de uma plataforma lançada durante a pandemia e que se revelou "um sucesso absoluto", possibilitando "a aquisição do fumeiro e outros produtos a todas as pessoas em qualquer parte do país", o certame estende-se à "Praça dos Sabores", local de degustação e diversão.