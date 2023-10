Alentejo foi “a região portuguesa que mais cresceu” em turistas portugueses

Alentejo foi “a região portuguesa que mais cresceu” no mercado nacional de Janeiro a Agosto. Alentejo e Ribatejo querem mais turistas na época baixa e lançam campanha “Agora é que vai ser um descanso”

A Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo lançou uma nova campanha para cativar turistas nacionais para os dois destinos, na época baixa, com a "bandeira" de estes territórios serem ainda mais autênticos nesta época.

"É uma campanha de incentivo à visitação ao Alentejo e ao Ribatejo, agora que nos aproximamos do Outono e do Inverno, que reforça a relação entre as duas regiões e os portugueses", afirmou o presidente desta ERT, José Manuel Santos.

O responsável falava aos jornalistas à margem da apresentação da nova campanha promocional, que tem como mote "Agora é que vai ser um descanso", realizada nas instalações de um produtor vitivinícola da zona de Évora.

Segundo o presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo, esta campanha envolveu um investimento na ordem dos 115 mil euros e contou com apoio de fundos comunitários, através do programa regional Alentejo 2020.

"Temos uma campanha digital, quer nas redes sociais, quer em páginas de Internet, uma presença em "mupis" nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e também através de ferramentas de relações públicas", indicou.

Assinalando que os dois destinos são, nesta altura do ano, "ainda mais autênticos e mais verdadeiros", José Manuel Santos frisou que o Alentejo tem "uma oferta forte, genuína e com excelentes restaurantes e alojamentos".

O Alentejo foi, nos primeiros oito meses do ano, "a região portuguesa que mais cresceu junto do mercado português e sentimos que vale a pena continuar a vir ao Alentejo e ao Ribatejo neste período de outono/inverno", destacou.

De acordo com o responsável, entre Janeiro e Agosto, "o Alentejo cresceu no mercado português 6,5%" e foi "a região do país que mais cresceu", sendo que, em Agosto, "subiu ligeiramente, 0,1%, quando os outros destinos regionais reduziram".

O que "significa que o Alentejo ganhou, nestes oito meses, quota de mercado em termos das preferências dos turistas portugueses e, por isso, é que continuamos a apostar agora na época baixa nos turistas portugueses e nas suas preferências", justificou.

No caso do Ribatejo, reconheceu, a ERT tem que "fazer um esforço de promoção mais forte, mais substantivo", pois esta região "está ainda num patamar diferente de aumento turístico", ainda que tenha "uma identidade fortíssima".

Em relação ao Alentejo, José Manuel Santos disse estar convicto de que a região alentejana vai "chegar, até ao final deste ano, do ponto de vista dos proveitos, com o melhor ano turístico de sempre".

Entre procura interna e externa, "estamos a crescer 10%, praticamente o mesmo que a média nacional", disse.

"A procura externa está a recuperar, portanto, vamos regressar, em 2023, aos níveis da procura externa pré-pandemia e até ultrapassar", observou.

Questionado sobre as verbas previstas para a ERT do Alentejo e Ribatejo na proposta de Orçamento do Estado para 2024, o responsável respondeu que "os valores são muito semelhantes" aos deste ano, sem avançar com números concretos.

"Temos é que ser capazes de ter bons projectos, boas campanhas" e apostar no aproveitamento dos fundos comunitários, defendeu.