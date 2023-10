Sexta na TV: de Fellinopolis a Tigerland, com o Evereste pelo caminho

O terror (duplo) de It e o churrasco (político) de Domingo são outros destaques do dia.

CINE MA

It

TVCine Action, 19h35

Terror, infância e um palhaço sinistro. Saída da pena de Stephen King em 1986, a história foi adaptada ao cinema em 2017, neste filme de Andy Muschietti, também realizador da sequela lançada dois anos depois (para ver logo a seguir, às 21h45). Tudo se passa numa pequena cidade norte-americana onde várias crianças começam a desaparecer misteriosamente, às mãos de um ser malévolo chamado Pennywise (Bill Skarsgård).

Tigerland - O Teste Final

Hollywood, 21h30

Em Setembro de 1971, um grupo de jovens chega ao Forte de Polk, no Louisiana, para fazer a recruta antes de partir para o Vietname. A prova mais difícil será o treino num campo pantanoso, o “Tigerland”. Entre os recrutas estão Jim Paxton (Matthew Davis), que se alistou para poder ver a guerra de perto e, um dia, escrever um livro sobre ela; e Roland Bozz (Colin Farrell), um texano simpático, com capacidades de liderança e um dom especial para arranjar sarilhos. Um filme de Joel Schumacher.

A Intérprete

AMC, 22h10

Thriller político de Sydney Pollack, com Nicole Kidman e Sean Penn nos papéis principais. Ela é Silvia Broome, uma intérprete da ONU que, inadvertidamente, ouve uma ameaça de morte a um chefe de Estado. Ao perceber que, agora, também ela é um alvo a abater, tenta desmascarar a trama. É então colocada sob a protecção do agente federal Tobin Keller (Penn), cujas investigações levantarão a suspeita de que ela própria esteja envolvida na conspiração.

Domingo

RTP2, 22h58

Primeiro dia de 2003. Enquanto o Presidente Lula da Silva assume o primeiro mandato, duas famílias de classe alta brasileira reúnem-se para um churrasco. Nessa festa, que ocorre em Rio Grande do Sul, no grande e dilapidado palacete de uma delas, verdades incómodas serão expostas e segredos serão revelados.

O argumento deste Domingo é de Lucas Paraizo; a realização, de Fellipe Barbosa (Gabriel e a Montanha) e Clara Linhart. A dar vida aos protagonistas estão Ismael Caneppele, Augusto Madeira, Camila Morgado, Ítala Nandi, Martha Nowill e Silvana Silvia, entre outros.

DOCUMENTÁRIOS

Florestas e Pântanos Mágicos

RTP2, 16h

Viagem à floresta alemã de Schorfheide, que integra a Rede Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO. Neste “lugar mágico com habitantes recatados”, perto da fronteira da Polónia, a (escassa) presença humana harmoniza-se sustentavelmente com a natureza.

O Grande Mistério do Evereste

Discovery, 21h

Será que Edmund Hillary e Tenzing Norgay foram realmente os primeiros a alcançar o cume do Evereste, em 1953? Quase 30 anos antes, George Mallory e Andrew Irvine tinham tentado a façanha, mas desapareceram. Terão conseguido atingir o topo antes de morrer? O que lhes aconteceu?

É a perguntas como estas que o documentário tenta responder, ao acompanhar um grupo de montanhistas experientes que, em busca de pistas no terreno, envereda numa expedição delineada a partir de imagens recolhidas por satélite.

Fellinopolis - O Mundo de Federico Fellini

TVCine Edition, 22h

As opiniões, o imaginário e o processo criativo de Federico Fellini desvendam-se no documentário que Silvia Giulietti realizou em 2020. A matéria-prima é um conjunto de gravações feitas à socapa por Ferruccio Castronuovo nos bastidores e sets dos filmes do cineasta, entre 1976 e 1986. Também inclui testemunhos de colaboradores que o conheceram bem, como Lina Wertmüller, Nicola Piovani, Dante Ferretti, Maurizio Millenotti, Norma Giacchero ou o próprio Castronuovo.

O documentário é emitido no âmbito do ciclo Grandes Artistas, em exibição às sextas à noite, até 24 de Novembro.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Eslováquia

RTP1, 19h36

Directo. A equipa das “quinas” recebe a selecção da Eslováquia no Estádio do Dragão (Porto), em mais um jogo da brilhante campanha de qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2024.

Portugal está à frente do Grupo J, em que alinham, além dos eslovacos (na segunda posição), o Luxemburgo, a Bósnia-Herzegovina, a Islândia e o Liechtenstein. A partida é arbitrada pelo grego Tasos Sidiropoulos.