Lusitanian Ghosts lançam terceiro álbum e vão estreá-lo no Teatro Taborda

Os Lusitanian Ghosts estão de volta aos discos, desta vez com Lusitanian Ghosts III, sucessor de Lusitanian Ghosts (2019) e Exotic Quixotic (2021). O álbum chega esta sexta-feira às plataformas digitais e às lojas, em formato físico (CD e LP) e vai ser apresentado ao vivo este sábado no Teatro Taborda, em Lisboa, às 19h30. Cruzamento do rock com a sonoridade de cordofones regionais portugueses, este projecto começou com dois músicos que já se conheciam e tocam juntos há algum tempo fora de Portugal: Nuno Saraiva, como Neil Leyton, e Mikael Lundin, conhecido como Mike Ghost. Nas vésperas do lançamento, Nuno Saraiva recorda ao PÚBLICO como tudo começou:

