No cais da música, a Terra Nova reencontra-se com Portugal

Cantora e compositora Pamela Morgan juntou velhos amigos e a cultura musical dos dois lados do Atlântico para celebrar a memória da frota branca do bacalhau, num novo espectáculo.

Do Cabo Spear, ponto mais a leste da América do Norte, não se vislumbra Lisboa, e o mar que espuma nos rochedos nada conta dos navios de pesca portugueses que outrora por ali passavam, a caminho de St. John’s, durante as longas campanhas do bacalhau. Mas na cidade-abrigo da antiga frota branca, a cantora e compositora Pamela Morgan recusa fechar esse capítulo de uma história comum. E estreia brevemente um novo espectáculo, inspirado na relação entre Portugal e a Terra Nova, a antiga Terra dos Bacalhaus.