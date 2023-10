Paus e o Caos: bendita seja a expansão dos Paus

De início, tudo parece igual no mundo dos Paus. A bateria siamesa em modo transe desvairado (neste caso, de linhagem afro-latina), o baixo estrepitoso a encher de balanço o espaço, os teclados a criarem um muro com tanto de claustrofóbico como de rastilho aceso para uma explosão que pode acontecer a qualquer momento, as vozes a dobrarem-se (e a pularem uma oitava na segunda volta) num refrão que acerta em cheio no alvo. Desta vez, o refrão diz “Vai com calma, que eu já cheguei nervoso”. E assim que se cala, chega o primeiro indício claro de que estes são os Paus de sempre, mas como nunca os ouvimos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt