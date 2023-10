Santos Silva defende que PS deve comemorar 25 de Novembro de 1975

A afirmação do socialista surgiu depois de a IL o responsabilizar pelo facto de a data não estar incluída no programa de comemorações no Parlamento do cinquentenário do 25 de Abril.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, considera que o PS deve celebrar o 25 de Novembro de 1975. A opinião foi partilhada esta quarta-feira, no Parlamento, após ser questionado pela bancada do PSD.

Hugo Oliveira, do PSD, perguntou a Santos Silva se considerava que o 25 de Novembro de 1975 deveria ser incluído no programa oficial de comemorações parlamentares dos 50 anos da Revolução dos Cravos de 1974. Em resposta, o socialista retorquiu: "Quando discutimos na comissão organizadora esta questão, que o fizemos, eu lembro-me muito bem de ter dito: 'percebo que o consenso não é possível, mas devo dizer que espero que o meu partido comemore o 25 de Novembro'".

O momento aconteceu após uma declaração política da Iniciativa Liberal, em que o presidente do partido, Rui Rocha, deixou duras críticas a Santos Silva, responsabilizando-o pelo facto de a data em questão não estar incluída no programa de comemorações no Parlamento do cinquentenário do 25 de Abril.

A decisão de Santos Silva "revela um profundo desprezo pela história da consolidação da democracia em Portugal e constitui uma tremenda cobardia política", defendeu o liberal, acusando o presidente do Parlamento de se "esconder atrás do consenso" para não incluir a data com o objectivo de "agradar aos radicais de esquerda".

Na terça-feira, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, escreveu num artigo de opinião para o PÚBLICO que o seu grupo parlamentar "não deixará de assinalar" esta data.