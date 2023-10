A guerra entre Israel e o Hamas e o envolvimento do Irão e do Hezbollah

Parece haver poucas dúvidas de que as táticas do Hamas foram coordenadas com o Irão e o Hezbollah, que há vários anos se preparou para ações ofensivas contra cidades no norte da Galileia, escavando túneis sob a fronteira do Líbano com Israel. Os contactos entre o Hezbollah, o Hamas e a Jihad Islâmica têm sido muito visíveis nos últimos meses, uma vez que os principais dirigentes das duas organizações palestinianas têm a sua sede em Beirute, no Líbano. Ao planearem uma operação tão devastadora, estes grupos estão a propor um modelo alternativo ao da desacreditada Autoridade Palestiniana, que perdeu o apoio da opinião pública e está a definhar. O Irão tem vindo a reunir grupos militantes em países e regiões aliados para lançar ataques contra Israel, tendo coordenado recentes ataques com rockets do Hamas a partir da Faixa de Gaza e de áreas controladas pelo grupo terrorista libanês, Hezbollah.

