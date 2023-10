A escalada não é só no Médio Oriente

O nível de crueldade que caracterizou os ataques do Hamas no sábado foi desmesurado. Não falo apenas do número de mortos, feridos e desaparecidos. Falo de detalhes. Há detalhes de profunda malvadez nas imagens e nos relatos que tenho visto e ouvido. Falo de sofrimento que não precisaria de ter sido infligido para levar a cabo os ataques. Os milicianos do Hamas não se limitaram a matar. Torturaram e entregaram-se a práticas violentas que o próprio ódio não explica.

