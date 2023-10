Lutero Simango: “Claro que se está a preparar uma fabricação de votos” em Moçambique

A tarefa de Lutero Simango não é invejável. O irmão mais velho do fundador do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Daviz Simango, que assumiu a presidência do partido em Dezembro de 2021, depois da morte do seu carismático líder e presidente da autarquia da cidade da Beira em Fevereiro desse ano, tem uma tarefa difícil nas mãos, nesta quarta-feira, nas eleições autárquicas moçambicanas.

