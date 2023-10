Incêndio obriga a suspender todos os voos no aeroporto londrino de Luton

O aeroporto de Luton, em Londres, suspendeu todos os voos até às 14h desta quarta-feira (mesma hora em Lisboa) devido a um incêndio de grandes proporções que provocou o desmoronamento parcial de um parque de estacionamento.

“Os serviços de emergência permanecem no local após o incêndio de ontem à noite no Terminal Car Park 2”, disse o aeroporto em comunicado no X (antigo Twitter). “Tomamos agora a decisão de suspender todos os voos até às 15h00 (14h00 GMT) desta quarta-feira."

O incêndio começou num carro que estava parado num dos estacionamentos de vários andares do aeroporto, resultando num colapso parcial da estrutura. As imagens da agência Reuters mostram chamas enormes, que acabaram por engolir vários veículos.

“Metade da estrutura ficou totalmente envolvida no incêndio e o edifício sofreu um colapso estrutural significativo”, disse o corpo de bombeiros de Bedfordshire, que declarou que se trata de um incidente grave.

Não há, para já, vítimas graves a registar, mas “um membro do público e seis bombeiros foram afectados pela inalação de fumo”, disseram os serviços de ambulâncias do leste de Inglaterra numa publicação no X.

O aeroporto de Luton tem voos da easyJet com destino a Faro, Porto e Lisboa, assim como voos da Ryanair com destino a Faro.