Orçamento para a habitação duplica à boleia do PRR, sem novos apoios às famílias

As verbas destinadas à habitação vão duplicar no próximo ano, numa altura em que o Governo procura cumprir os prazos dos principais programas de política pública habitacional que lançou nos últimos anos. O reforço é o mais acentuado entre as várias áreas do Orçamento do Estado (OE) para 2024 e acontece sobretudo graças aos fundos provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ao mesmo tempo que não estão previstos quaisquer novos apoios às famílias para fazer face à crise habitacional, para além daqueles que já estavam previstos no pacote legislativo "Mais Habitação" ou que já tinham sido anunciadas como parte das medidas para combater o impacto da inflação.

