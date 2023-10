Quinta na TV: Vemba, Veil e “máquinas voadoras”

CINEMA

Simone - A Viagem do Século

TVCine Top, 22h55

Com realização e argumento de Olivier Dahan, segue o extraordinário percurso da francesa Simone Veil (1927-2017).

Foi protagonista da lei que, em 1974, despenalizou o aborto, europeísta convicta (viria a tornar-se a primeira Presidente do Parlamento Europeu eleita por sufrágio universal), magistrada e uma das figuras políticas mais amadas de França. Antes de tudo isso, sobreviveu ao inferno dos campos de concentração.

Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet e Mathieu Spinosi assumem os papéis principais.

Lost In Translation - O Amor É Um Lugar Estranho

AMC, 22h58

Um olhar íntimo, de subtilezas tão românticas quanto cómicas, sobre dois estranhos à deriva num sítio que lhes é estranho.

Bob Harris (Bill Murray) e Charlotte (Scarlett Johansson) são dois americanos em Tóquio. Ele é uma estrela de cinema que perdeu o brilho e atravessa uma crise de meia-idade. Ela é uma jovem a reboque do marido, um fotógrafo viciado no trabalho (Giovanni Ribisi). Os seus caminhos cruzam-se numa noite de insónia, no bar do hotel.

Nomeado para quatro Óscares, o filme ganhou um pelo argumento original, da autoria da também realizadora Sofia Coppola.

DOCUMENTÁRIO

The Ghost of Richard Harris

TVCine Edition, 16h10

Adrian Sibley documenta a extensa e diversificada carreira de Richard Harris (1930-2002), actor irlandês que saltou para a ribalta nos anos 1960, em filmes como O Jogador Profissional, mas que gerações mais recentes apenas lembrarão de Gladiador ou como o professor Dumbledore dos primeiros filmes de Harry Potter.

O retrato, que também aborda a vida privada, inclui palavras do próprio Harris e dos três filhos: Jared e Jamie, também actores, e Damian, realizador.

SÉRIE

Chicago Med

Fox Life, 22h20

É num pico de escassez de recursos e medicamentos que abre a oitava temporada da série em torno do corpo médico do (fictício) Gaffney Chicago Medical Center, criada por Dick Wolf e Matt Olmstead.

Chicago Med faz parte de um franchise que ficciona casos quotidianos em vários serviços públicos da cidade norte-americana: bombeiros em Chicago Fire (cuja 11.ª temporada chega ao AXN na próxima segunda-feira), polícia em Chicago P.D. (décima fornada na Fox, a partir de 31 de Outubro) e tribunais em Chicago Justice.

TALK-SHOW

5 para a Meia-Noite

RTP1, 22h40

As noites de quinta-feira voltam a ser preenchidas por conversas, música e apontamentos humorísticos, agora com Gilmário Vemba na cadeira de anfitrião.

Para a sua noite de estreia, convida Filomena Cautela, que apresentou o programa durante quatro anos, o ex-futebolista (e concorrente fixo do Taskmaster) Cândido Costa e o cantor Ivandro, pronto para abrir o palco. Na renovada casa do 5 para a Meia-Noite entra também o primeiro episódio de Keeping Up with Vembas.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem de hoje debruça-se sobre os “comportamentos extraordinários” de três aves migradoras: o maçarico-galego, o maçarico-de-bico-direito e o ostraceiro. A equipa de investigadores do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, que os jornalistas da RTP acompanharam em expedição à Islândia, descrevem-nas como autênticas “máquinas voadoras”.

Uma delas é capaz, por exemplo, de fazer seis ou sete mil quilómetros em cinco dias, “sem comer, sem beber, sem dormir e sem planar”. Vou voar contigo é um trabalho de Mafalda Gameiro, com imagem de Paulo Jorge e edição de Carlos Valente.

GASTRONOMIA

Gordon Ramsay: Uncharted

National Geographic, 16h58

O programa de viagens gastronómicas de Gordon Ramsay dedica este episódio da terceira temporada inteiramente a Portugal e a sua costa. O chef inglês cozinha com Kiko Martins, percorre a costa da Nazaré, vai à pesca da sardinha, faz pão-de-ló, visita vinhas em Colares e prepara, com ovos e porco preto, um polémico “pequeno-almoço português perfeito” no Alentejo.