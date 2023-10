FNE e Governo não chegam a acordo sobre proposta para formação de professores

Federação Nacional da Educação destaca aproximação do Governo com a contagem do tempo de estágio como tempo de serviço para efeitos de acesso e progressão à carreira docente.

A Federação Nacional da Educação (FNE) não chegou a acordo com o Governo sobre a proposta de alteração do regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, que está actualmente a ser negociada com os sindicatos do sector. À saída da reunião no Ministério da Educação, em Lisboa, em mais um dia de negociações, o vice secretário-geral da FNE, Manuel Teodósio, disse aos jornalistas que a federação vai requerer uma reunião suplementar por não ter chegado a acordo com a tutela. Apesar disso, houve aproximações no documento apresentado nesta terça-feira em relação às propostas apresentadas perante projecto de decreto-lei inicial, que foi discutido na semana passada.

"O documento que nos é apresentado hoje tem dois aspectos em que foi melhorado relativamente às propostas que a FNE fez. De qualquer forma, está bastante longe daquilo que entendemos ser o princípio do caminho para chegar a um acordo", frisou Manuel Teodósio. A FNE foi a primeira das organizações sindicais a reunir-se com o Governo nesta terça-feira, seguindo-se a Federação Nacional dos Professores (Fenprof). A contagem do tempo de estágio como tempo de serviço para efeitos de acesso e progressão na carreira docente é um dos aspectos destacados pela FNE, mas que não satisfaz em pleno.

A proposta do Governo é que os estágios sejam de 12 horas lectivas, ou seja, meio horário, e do documento discutido nesta terça-feira e a que o PÚBLICO teve acesso passa a constar que "o tempo de serviço prestado ao abrigo do contrato de estágio (...) releva para todos os efeitos legais".

"Era uma proposta da FNE, que efectivamente está [no documento]. Acontece que conta apenas em metade. O que a FNE defende é que é melhor do que estava, mas não está garantida a equidade entre todos os formandos porque vamos ter situações em que alguns até vão trabalhar o tempo todo e, por isso, vão receber o tempo todo e vai-lhes ser contado o tempo todo. Mas há outros que vão trabalhar meio tempo e contar apenas meio tempo. Entendemos que deve haver uniformidade entre todos os que estão a fazer o estágio", defendeu o vice secretário-geral da federação.

O projecto de decreto-lei prevê ainda a criação de núcleos de estágio por grupo de recrutamento e os orientadores (professores das escolas responsáveis pelos estágios) terão uma redução na componente lectiva em função do número de estagiários que tenham sob a sua supervisão. É neste ponto que agora se verificam aproximações: no documento apresentado há uma semana, o Governo permitia que essa redução fosse até um máximo de quatro horas; já na proposta desta terça-feira, a redução horária para o professor cooperante passa para as três horas pelo primeiro formando e mais uma hora por cada orientando, num máximo de quatro estagiários a orientar e, contas feitas, seis horas de redução.

"Entendemos que deveria ser três ou quatro horas" por estagiário a contribuir para a redução da componente lectiva, disse Manuel Teodósio. "Houve uma resposta a um quarto daquilo que pretendíamos. De qualquer forma, é melhor três horas [pelo primeiro orientando] do que apenas uma hora", considerou ainda.