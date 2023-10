Estagiários não podem trabalhar sozinhos com as crianças mais novas, alertam escolas de educação

Todas as escolas superiores de educação do ensino público contestam o projecto de diploma sobre a habilitação profissional para a docência. Negociações com os sindicatos prosseguem esta terça-feira.

A proposta do Governo para um novo regime de acesso à profissão docente pode pôr “em causa a educação e o desenvolvimento das crianças mais novas”. É um alerta conjunto das 14 escolas superiores de educação do ensino público a propósito da proposta de alteração do regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, que está actualmente a ser negociado com os sindicatos de professores.