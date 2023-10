Jovens antecipam OE2024: não vai “evitar sangria de talento para o exterior”

O PÚBLICO ouviu jovens dos partidos com assento parlamentar e as federações académicas de Lisboa e do Porto. Apenas os socialistas consideram que as propostas do Governo poderão estancar a emigração.

Em Setembro, o primeiro-ministro apresentou um conjunto de medidas dirigidas aos jovens e que deverão agora constar do Orçamento do Estado (OE) para 2024. Enquanto o Governo ultimava as suas propostas, o PÚBLICO ouviu as juventudes dos partidos com assento parlamentar e as federações académicas de Lisboa e do Porto. À excepção dos socialistas, a opinião é unânime: as medidas são insuficientes e não vão travar a emigração de jovens.