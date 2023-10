A venda da Lusa não interessa mesmo a ninguém?

Passou absolutamente desapercebida a compra, em finais de 2021, pelo empresário Marco Galinha, da participação que o grupo Impresa tinha até então na Lusa. Da mesma forma, poucas almas se terão sobressaltado com a notícia, já no final do mês passado, acerca do alegado interesse do Estado português na aquisição da totalidade da quota (que, entretanto, chegou aos 45,7%) que o mesmo Marco Galinha detém agora, indiretamente, na agência noticiosa. E, no entanto…

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt