Um marco histórico na dívida pública e outras notas

Depois do coro de críticas à medida, parece que o Governo viu a luz e percebeu que era melhor substituir o IVA zero pela transferência de sete euros mensais para as famílias beneficiárias do abono de família (ou seja, as que têm rendimentos mais baixos). Em março, quando o IVA zero foi lançado, escrevi aqui um artigo no qual estimava, partindo de trabalho conjunto com o Bruno P. Carvalho e com o Miguel Fonseca, que o quinto de famílias mais pobres do país teria uma poupança de 8 euros mensais. Expliquei então como este alívio, ao longo dos seis meses de IVA zero, podia custar 50 milhões, em vez dos 400 milhões na altura estimados como custo total do IVA zero. A poupança chega tarde, mas mais vale tarde que nunca.

