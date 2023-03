IVA zero, poupança zero

O primeiro problema é que o IVA zero não se reflete necessariamente nos preços. O Governo sabe disso, daí o tal acordo com as empresas de distribuição.

A ideia do IVA zero é tão má que nem sei por onde começar. Vou deixar de fora a arbitrariedade na escolha dos produtos abrangidos, a expectável pressão para mais despesa (sem surpresa, já há pedidos para incluir mais produtos e a AHRESP quer o IVA a 6% nos restaurantes), ou a perversão de sentar à mesa uma indústria pouco competitiva para um acordo de concertação de preços, com o envolvimento direto do Governo. Sobre esta última, recomendo a leitura do André Azevedo Alves no Observador.