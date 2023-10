Skoda Enyaq RS chega em 2024 mais potente

A variante de elevado desempenho do SUV eléctrico da marca checa do Grupo VW passa a admitir carregamentos mais rápidos e a propor uma autonomia mais alargada.

Se a indústria automóvel já andava há alguns anos a caminhar a todo o vapor, com facelifts atrás de actualizações de meio de vida, a mecânica eléctrica parece facilitar ainda mais a rapidez com que as melhorias se sucedem. É o caso do Enyaq RS, anunciado em Janeiro de 2022 para o Coupé e que chegou ao SUV no final do ano passado. Agora, menos de dois anos depois, já há sucessor com superlativos: é mais potente, mais dinâmico, tem maior autonomia e integra uma tecnologia de carregamento que permite repor energia ainda mais depressa.

Independentemente da silhueta que lhe dá corpo, o Enyaq chega com mais 40cv de potência, elevando esta para expressivos 335cv, debitados pelo trabalho conjunto de dois motores. O eléctrico passa, assim, a ser o modelo de produção da Skoda mais potente de sempre, com prestações dignas de um automóvel vocacionado para a performance: acelera de 0 a 100 km/h em parcos 5,5 segundos.

Paralelamente a ser o mais potente, o Enyaq RS também promete conseguir ir mais longe que o antecessor, com o conjunto de baterias a garantirem autonomias, avaliadas pelos testes de homologação WLTP, entre os 541 km, no caso do SUV, e os 547 km, para o SUV Coupé. Na prática, pensando nos trajectos nacionais, o automóvel, a cumprir estas premissas, facilmete poderá ir de Lisboa ao Porto, ou da capital ao Algarve, sem ter de parar para repor carga, mesmo tendo em conta o gasto extra em auto-estrada. Isto, estimamos, se o pé for contido no acelerador, o que poderá tornar-se difícil no carro que é. O que, adianta a marca checa, passou a ser uma questão de menor importância, já que a capacidade de carregamento foi esticada para os 175 kW. Ou seja, para repor a carga da bateria dos 10% para os 80% são necessários menos de 30 minutos.

A Skoda explica que conseguiu o aumento de autonomia pela atenção dada à eficiência, para a qual contribuiu uma recalibração dos sistemas eléctricos e a inclusão de um novo software de gestão de potência.

A actualização do Enyaq RS traz ainda melhorias na instrumentação, na qual a Skoda diz ter melhorado a qualidade dos gráficos, tanto do painel digital como do head-up display. As melhorias são extensíveis ao ecrã central onde se gere o sistema de infoentretenimento e conectividade.

Ainda não há preços para as versões actualizadas, mas a título de referência, o Enyaq RS é proposto actualmente a partir de 64.458€; o Coupé é comercializado desde 65.614€.