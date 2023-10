Os National estagnaram no novo disco – mas não faz mal, ninguém se vai lembrar

Pouco depois de First Two Pages of Frankenstein, a banda norte-americana lança uma sequela. Mas Laugh Track sabe a (muito) pouco.

Já experimentou ouvir uma sitcom que usa laugh tracks sem as gargalhadas de fundo? Se sim, reconhece aquele silêncio desconfortável que fica onde o riso devia estar, a sensação de estagnação com as personagens só em silêncio, a olhar umas para as outras, à espera. É assim o novo disco dos The National.