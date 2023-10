Gigante cedro vermelho é a descoberta da vida de um “caçador de árvores” em florestas antigas

T.J. Watt passou metade da sua vida como explorador florestal, que se auto-intitula “caçador de árvores”, na Colúmbia britânica. Entra em florestas ameaçadas para encontrar árvores imaculadas, com centenas de anos de idade e de grande porte, mas que nunca foram fotografadas ou documentadas.

É desta forma que chama a atenção para as enormes árvores de crescimento antigo para mostrar a importância de salvar as maravilhas naturais da ameaça de um eventual abate.

No dia em que se aproximou de um gigantesco cedro vermelho ocidental, tinha estado a caminhar com um amigo durante várias horas numa zona remota da ilha das Flores, em Clayoquot Sound, no território Ahousaht, ao largo da costa oeste da ilha de Vancouver.

"Descrevê-la-ia como uma aberração da natureza porque, na verdade, vai ficando mais larga à medida que vai ficando mais alta. Quando olhei para ela, senti uma sensação de admiração e maravilha."

“Depois de andarmos um pouco pelo bosque, começámos a ver alguns cedros muito grandes e, de repente, lá à frente, vimos o tronco desta árvore gigante”, disse ele. “Era tão grande que, no início, quase pensámos que estávamos a olhar para duas árvores.”

À medida que se aproximava da árvore, Watt disse que ficou incrédulo: sentia que estava a diminuir junto a uma árvore com 46 metros de altura e mais de cinco metros de diâmetro.

A árvore, que se acredita ter mais de mil anos, foi a descoberta de uma vida. É um dos maiores cedros de crescimento antigo jamais documentados na Colúmbia Britânica, disse Watt. “Sinto-me humilde sempre que penso nisso”, disse Watt, 39 anos. “Apelidei-a de ‘A Parede’, porque só pode ser descrita como uma parede literal de madeira. Esta foi uma estreia nos seus 20 anos de caça às árvores.”

Foto Vista aérea das florestas antigas da Ilha das Flores, no território de Ahousaht, Clayoquot Sound, Colúmbia Britânica TJ Watt/Ancient Forest Alliance

“Já encontrei milhares e milhares de árvores e tirei centenas de milhares de fotos de florestas antigas”, disse ele. “Mas nunca tinha visto uma árvore tão impressionante como esta.”

Encontrou a árvore em Junho de 2022, mas só alertou o público para o facto no final de Julho deste ano, porque queria ter a certeza de que a árvore estava bem documentada e também porque queria o contributo dos membros da Primeira Nação Ahousaht, que vivem no território há milhares de anos.

“Foi decidido que deveríamos manter a localização da árvore em segredo, porque estas são áreas sensíveis e tudo poderia ser bastante espezinhado, se se soubesse onde se encontrava”, disse Watt.

Foto Estas fotografias de 2020 mostram TJ Watt com um cedro vermelho gigante antes e depois de ter sido cortado por madeireiros na bacia hidrográfica de Caycuse, no território da Primeira Nação de Ditidaht, no sul da Ilha de Vancouver TJ Watt/Ancient Forest Alliance

A Primeira Nação de Ahousaht tem cerca de 2400 membros, dos quais 1100 vivem na ilha das Flores, disse Tyson Atleo, um representante da nação, que é o guardião das suas tradições culturais e da sua história. Atleo admitiu que não sabia da existência do cedro colossal até que Watt o levou para o ver.

“A árvore deixa-nos com um sentimento de admiração sobre o mundo natural e o universo”, disse Atleo, 37 anos. “Há tanta coisa naquela árvore e na vida que ela sustenta que nunca iremos compreender. Quando olhamos para ela, é assim que nos toca.”

O povo ahousaht terá admirado esta árvore ao longo dos tempos, acredita. “As pessoas terão visto esta árvore durante centenas de anos – o meu povo terá interagido com ela desde que aqui está”, disse. “Hoje em dia, cobiçamos estas árvores de grande porte, porque restam muito poucas.”

A maior árvore do Canadá, amplamente conhecida como “Gigante de Cheewhat”, foi documentada pela primeira vez em 1988, medindo cerca de 5,79 metros de diâmetro e 55,47 de altura, de acordo com a Ancient Forest Alliance. Está localizada na reserva protegida do Parque Nacional da Orla do Pacífico.

Apesar de estarem protegidas, cerca de 80% das florestas antigas originais e produtivas da ilha de Vancouver foram abatidas, segundo fotografias de satélite, de acordo com a Ancient Forest Alliance.

Foto TJ Watt cresceu com florestas no seu quintal e agora passa a maior parte do seu tempo a documentar árvores antigas TJ Watt/Ancient Forest Alliance

Demasiadas árvores antigas foram cortadas para a produção de madeira, em vez de serem reconhecidas pelo seu valor como habitat para a vida selvagem e armazenamento de grandes quantidades de carbono, observou Atleo. Uma floresta antiga é normalmente descrita como uma floresta que contém árvores que se desenvolveram ao longo de centenas de anos, com características únicas que não se encontram nas florestas mais jovens.

A Colúmbia Britânica tem um plano para proteger as suas florestas antigas, mas muitos conservacionistas consideram que a execução do plano pelo governo é lenta, comentou Watt. “Ainda há muito trabalho a ser feito”, acrescenta.

Atleo disse que a sua nação tem agora uma empresa de turismo ecocultural para mostrar algumas das árvores antigas do território (a árvore encontrada por Watt não será incluída), e a sua comunidade está a trabalhar para obter financiamento para salvar mais florestas antigas. A nação protegeu 80% das suas terras de Clayoquot Sound na costa ocidental da ilha de Vancouver e irá agora proteger a grande árvore que Watt documentou, afirmou.

Sei que não sou a primeira pessoa a ver esta grande árvore – o povo ahousaht habita esta área desde tempos imemoriais. Mas sinto-me honrado, nos tempos modernos, por ser o primeiro a reparar nela e a documentá-la.

“Temos de reconhecer que a nossa comunidade depende de algum emprego no sector florestal, mas estamos a pensar em fazê-lo de uma nova e melhor forma”, adiantou Atleo. “O trabalho de T.J. está a ajudar a sensibilizar o público e a inspirar as pessoas a sentirem-se ligadas a estas florestas.”

Watt disse que realizou a expedição de caça às árvores da ilha das Flores como explorador da National Geographic e da Royal Canadian Geographical Society, através de uma bolsa concedida pela Trebek Initiative, um grupo que financia fotógrafos e outros especialistas que contribuem para projectos canadianos de vida selvagem. Watt partilha fotografias das árvores gigantes nas redes sociais e no seu sítio Web da Ancient Forest Alliance.

Foto Tyson Atleo é um representante hereditário da Primeira Nação Ahousaht TJ Watt/Ancient Forest Alliance

“Estava entusiasmado em publicar as fotografias, porque sabia que as pessoas ficariam tão maravilhadas com a árvore como eu”, afirmou, acrescentando que também partilhou algumas das suas primeiras fotografias do enorme cedro com a Canadian Broadcasting Company.

Watt vive em Victoria, onde cresceu na pequena cidade de Metchosin, trepando às árvores e brincando na floresta, disse ele. “Era um local luxuriante com encostas arborizadas – o nevoeiro atravessava a floresta, os raios de sol entravam e o musgo pendia de tudo”, disse.

Watt aperfeiçoou as suas capacidades fotográficas e, em 2010, foi co-fundador da organização sem fins lucrativos Ancient Forest Alliance para documentar as árvores e tentar preservá-las. Diz que agora está nos bosques sempre que pode para explorar e fotografar algumas das paisagens mais acidentadas da Colúmbia Britânica.

“Olho para mapas e estudo imagens de satélite das florestas para escolher uma área, depois faço as malas com câmaras e equipamento de comunicação e é aí que começa a diversão”, contou Watt. Muitas vezes explora durante dias seguidos e normalmente leva alguém consigo.

“Conduzimos pelas estradas secundárias, depois saímos e caminhamos pela floresta, e é essa a magia da coisa”, disse. Apesar de já ter visitado a ilha das Flores antes, disse que estava ansioso por explorar mais dos 96 quilómetros quadrados de florestas da ilha. Ainda está surpreendido com o que lá encontrou.

“Eu sei que não sou a primeira pessoa a ver esta grande árvore – o povo ahousaht habita esta área desde tempos imemoriais”, disse ele. “Mas sinto-me honrado, nos tempos modernos, por ser o primeiro a reparar nela e a documentá-la.”