Segunda na TV: do Uganda ao Mar Maior, histórias de coragem

CINEMA

Blue Valentine - Só Tu e Eu

AXN White, 22h15

Com o casamento à beira da ruptura mas dispostos a salvar a relação, Cindy (Michelle Williams) e Dean e (Ryan Gosling) buscam no seu passado os motivos que os levaram a amar-se. Mas aquele amor está mesmo perto do fim e já nem a filha pequena os parece unir. Um filme realista sobre as dificuldades da vida a dois, sem moralismos nem culpabilizações, realizado por Derek Cianfrance, com Ryan Gosling e Michelle Williams (nomeada para o Óscar) nos papéis principais.

Inimigos Públicos

AMC, 23h01

Durante os anos da Grande Depressão, num ambiente de revolta generalizada contra os bancos, um grupo de gangsters conquista o público. A liderá-los está John Dillinger, que muitos vêem como um Robin dos Bosques moderno. Realizado por Michael Mann e baseado num livro do historiador e jornalista Bryan Burrough, Inimigos Públicos conta com Johnny Depp (e seus chapéus feitos com feltro de uma fábrica de São João da Madeira), Billy Crudup, Marion Cotillard e Christian Bale.

DOCUMENTÁRIOS

Bobi Wine: O Presidente do Povo

National Geographic, 22h10

Estreia. Christopher Sharp e Moses Bwayo documentam a ascensão do rapper que se tornou político para desafiar Yoweri Museveni, Presidente do Uganda desde 1986.

Em Janeiro de 2021, nas eleições que o editorial do Washington Post descreveria como “uma paródia à democracia”, Museveni foi reeleito com 59% dos votos para um sexto mandato (só possível por ter alterado a Constituição). Bobi Wine – nome artístico de Robert Kyagulanyi Ssentamu – ficou-se pelos 35% e pediu ao Supremo Tribunal a anulação das presidenciais devido a fraude eleitoral. Sem sucesso.

Museveni, o outrora libertador que foi adoptando tiques de ditador, é conhecido pelos atropelos violentos e constantes aos direitos humanos. A título de exemplo, promulgou em Maio uma lei que pune com pena de morte a “homossexualidade agravada”. Mais: reenviou o projecto aos deputados para que a revissem e tornassem ainda mais dura. É também conhecido por esmagar os opositores políticos, o que torna o gesto político de Wine ainda mais significativo.

Mar Maior

RTP1, 22h53

Rui Bela e Senos da Fonseca assinam esta homenagem aos pescadores portugueses que, durante séculos, se dedicaram à pesca à linha do bacalhau, nas águas ao largo da Terra Nova e da Gronelândia. Apresentada como “uma jornada cinematográfica emocionante”, mergulha na dureza e nos perigos da actividade, “destacando a dedicação e a coragem” desses homens, revelando a sua cultura (e segredos) e lembrando os lugres em que embarcavam para a faina.

Cesária Évora

TVCine Top, 23h10

Com assinatura de Ana Sofia Fonseca, que se apoia em imagens de arquivo, algumas inéditas, é um documentário sobre a “rainha da morna”. Nascida em 1941, no seio de uma família de músicos da cidade de Mindelo (ilha de S. Vicente), começa a cantar, ainda jovem, em bares e em hotéis, encantando o público que a ouve. Mas o reconhecimento teima em não vir. Fica anos sem cantar, entre depressão e alcoolismo. Só mais tarde, em Paris, começará o processo de ascensão ao estatuto de ícone das músicas do mundo.

A Coisa

RTP2, 23h39

Nanni Moretti registou, em 1990, momentos das discussões da época dentro do Partido Comunista Italiano (PCI), que se aprestava a mudar de nome a alterar também algo da sua identidade, para se transformar numa “coisa” que nenhum daqueles intervenientes podia saber com exactidão o que seria. As conversas filmadas por Moretti aconteceram naquele período especialmente crítico do final dos anos 1980.

Este documentário, posto em contexto, vem na esteira de Palombella Rossa (1989), o imediatamente precedente filme do cineasta italiano, cujo protagonista amnésico passava o filme a debater-se com a pergunta “o que é ser um comunista?”

ENTRETENIMENTO

Masterchef USA

24Kitchen, 22h02

Estreia da 13.ª temporada da versão norte-americana do concurso culinário em que cozinheiros amadores são desafiados a competirem por um prémio e pelo cobiçado título de Masterchef. O painel de chefs-jurados mantém-se: Gordon Ramsay, Aarón Sánchez e Joe Bastianich. Para ver de segunda a sexta.