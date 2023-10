São Gabriel, a capital da resistência dos povos da Amazónia

Siga aqui a série Amazónia : o combate decisivo

Quinta-feira, 31 de Agosto, foi mais um dia tórrido na vaga de calor que este ano assolou o Amazonas e, como seria de esperar, o ar no interior do pavilhão desportivo de São Gabriel da Cachoeira estava irrespirável quando, por volta das 21h, a tribo tukano começou o seu desfile na 25.ª edição do Festribal. Nas bancadas, milhares de pessoas da comunidade agitavam bandeiras pretas e amarelas, aplaudiam, saltavam de excitação, gritavam a cada passo um “ei” em uníssono que abalava a cobertura do edifício. No rinque, muitas dezenas de jovens tukano com desenhos de urucu pintados pelo corpo, tangas à cintura e penas de aves coloridas na cabeça ensaiavam os passos das danças tradicionais do seu povo e juntavam-se aos seus apoiantes em persistentes “ei” que ora suscitavam cumplicidade, ora incentivo.