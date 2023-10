Mais de 140 gatos deixados dentro de transportadoras no deserto de Abu Dhabi

Os animais foram encontrados por um grupo de moradores perto de um abrigo de animais gerido pelo Governo do Dubai. Estavam sem comida e água numa altura em que as temperaturas atingem os 40 graus.

Mais de 140 gatos e pelo menos dois cães foram encontrados à solta ou no interior de transportadoras no deserto de Abu Dhabi, numa zona perto de uma associação de protecção animal gerida pelo Governo do Dubai.

Segundo a CNN, os animais foram encontrados a 28 de Setembro por um grupo de moradores da localidade de al Falah, em Abu Dhabi, e estavam sem comida e água numa altura em que os termómetros do país atingem 40 graus. As equipas de resgate conseguiram salvar 95 gatos e um cão e encontraram pelo menos 50 gatos e um husky já mortos.

O abrigo de animais disse não ter conhecimento do incidente que já está a ser investigado pelo governo do país. A descoberta desencadeou críticas por parte de activistas e associações de defesa pelos direitos dos animais, incluindo a Peta que está a oferecer quase cinco mil euros a quem souber quem abandonou os animais.

“Este acto de crueldade não deve ser varrido para debaixo do tapete. A solução para o problema dos animais errantes é a esterilização, castração e adopção dos que estão nos abrigos sobrecarregados e com falta de pessoal, algo que a Peta tem pedido aos Emirados Árabes Unidos há anos”, afirmou o vice-presidente da Peta Ásia, Jason Baker, em declarações à mesma fonte.

Até ao momento, sabe-se que alguns dos animais têm microchip e que cerca de dez foram devolvidos aos donos. Os chamados “locais de despejo” de animais estão espalhados por todo o país.