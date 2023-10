Quase mil pássaros morreram depois de colidirem com as janelas de edifício em Chicago

Cerca de mil pássaros canoros migratórios morreram depois de terem embatido contra as janelas do centro de exposições McCormick Place Lakeside Center, em Chicago, nos Estados Unidos. A situação aconteceu na madrugada de quinta-feira.

O director aposentado da divisão de aves do Chicago Field Museum David Williard referiu que o cenário se assemelhava a "um tapete de pássaros mortos nas janelas". Segundo a agência Associated Press (AP), Willard verifica há 40 anos o terreno do centro de exposições à beira do lago de Chicago, à procura de pássaros mortos, mas, na manhã de quinta-feira, ficou chocado com o cenário que encontrou: centenas de pássaros canoros mortos.

“Uma noite normal seria de zero a 15 aves [mortas]. Foi uma espécie de excepção chocante em relação ao que estamos habituados. Em 40 anos a acompanhar o que está a acontecer em McCormick, nunca vimos nada remotamente nessa escala”, realçou.

Segundo uma estimativa do The Guardian, entre o final da tarde de quarta-feira, 4 de Outubro, e a manhã de quinta-feira, 5, cerca de um milhão e meio de aves sobrevoaram o condado de Cook.

Os cientistas estimam que centenas de milhões de pássaros morrem todos os anos na sequência das colisões contra as janelas dos edifícios nos Estados Unidos. Os especialistas em aves acreditam que este tipo de episódio se deve às condições de migração, à chuva, às luzes dos edifícios, bem como ao número elevado de janelas que forram o edifício, avança a AP.

De acordo com um estudo de 2014 desenvolvido por cientistas do Smithsonian Conservation Biology Institute e do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, morrem anualmente entre 365 milhões e 988 milhões de aves.

Os investigadores referem ainda que as luzes dos edifícios tendem a atrair os pássaros que migram à noite e que dependem das estrelas para seguir o seu caminho, de que são exemplo os pardais e as toutinegras.

“Infelizmente, é muito comum. Vemos isso em praticamente todas as grandes cidades durante a migração da primavera e do outono. Esta situação [em Chicago] foi um evento único muito catastrófico, mas quando se soma tudo [em todo o país], é sempre assim”, frisou Matt Igleski, diretor executivo da Chicago Audubon Society, associação que protege aves.

Um estudo de 2021 desenvolvido em McCormick Place, onde se aconteceu o incidente, mostra que se os grandes edifícios desligassem metade das suas luzes seria possível evitar as colisões das aves em seis a 11 vezes, avança o The Guardian.

Tendo em conta os episódios recorrentes, Chicago aprovou também em 2020 uma legislação para que os edifícios estatais passem a ter um design favorável aos pássaros, nomeadamente características que permitam às aves perceber se há ou não uma passagem pela qual poderão prosseguir a sua viagem. No entanto, a lei ainda não entrou em vigor.