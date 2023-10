Rangel e Paixão Martins serão comentadores da CNN Portugal. Sousa Tavares na TVI às quintas-feiras

Consultor do PS entre Março e Setembro, Luís Paixão Martins também trabalhou com o partido nas últimas legislativas. Canal de informação terá mais mudanças lá para Novembro.

A oito meses de novas eleições europeias, o eurodeputado e vice-presidente do PSD Paulo Rangel vai voltar ao comentário televisivo semanal: estreia-se ainda em Outubro, em princípio dia 16, nas noites de segunda-feira na CNN Portugal. Há uma possibilidade de a estreia poder ser antecipada para a próxima semana, quando o canal também tem a entrevista de Luís Montenegro. Não é ainda certo que Paulo Rangel, eurodeputado desde 2009, volte a ser candidato pelo PSD e, se for, que lidere a lista, como aconteceu nas três vezes em que concorreu a Bruxelas.

No programa Crossfire, o social-democrata, que já se candidatou à liderança do PSD por duas vezes (contra Passos Coelho e Rui Rio), terá como interlocutor o antigo ministro da Saúde socialista Adalberto Campos Fernandes, disse ao PÚBLICO o director da CNN Portugal, Nuno Santos. O ex-governante tem-se mostrado relativamente crítico de algumas opções do primeiro-ministro: em Maio, no confronto Costa-Marcelo por causa da demissão de João Galamba, disse que a reacção do primeiro (de se manter ao lado do ministro das Infra-estruturas) era de uma "profunda injustiça" para com o Presidente (que até o ajudou quando a solução governativa era a "geringonça").

Em Julho, em entrevista ao PÚBLICO, Campos Fernandes lamentava a falta de peso político que o actual titular da Saúde, Manuel Pizarro, tem revelado; e na recente polémica sobre o silêncio de Costa no Conselho de Estado, considerou que essa atitude é um sinal da "degradação política" da relação entre o primeiro-ministro e o Presidente.

Numa altura em que a concorrente SIC Notícias está a proceder a ajustamentos, sendo o mais "sonoro" a estreia de Pedro Nuno Santos como comentador à segunda-feira, a CNN Portugal vai colocar, sensivelmente no mesmo horário, Rangel e Adalberto, mas também uma nova rubrica com Luís Paixão Martins, o actual guru da comunicação e estratégia de marketing do PS. Neste último caso será um espaço de cerca de 15 minutos, segundo o director Nuno Santos, para abordar, naturalmente, a actualidade política e a comunicação. Luís Paixão Martins trabalhou com os socialistas na campanha eleitoral para as legislativas de Janeiro de 2022, que lhes deram a maioria absoluta, mas foi chamado novamente por António Costa em Março deste ano quando o PS sofreu uma forte e continuada queda nas sondagens e terminou o contrato com o partido em Setembro.

Um regresso aguardado na área da informação no canal de Queluz, mas desta feita na TVI, é o de Miguel Sousa Tavares, anunciado na Gala das Estrelas, no início de Setembro. A estreia da Quinta Coluna, a nova rubrica do jornalista no Jornal Nacional, está marcada para 19 de Outubro, aponta Nuno Santos. A formatação ainda está a ser finalizada, mas serão cerca de 15 a 20 minutos para abordar a actualidade e também para temas à escolha do jornalista, como era seu apanágio em participações anteriores no noticiário da hora do jantar.

A participação de Sousa Tavares na antena da TVI já assumiu diversas formas nas últimas duas décadas: foi comentador com espaço próprio no noticiário, foi comentador residente durante todo o jornal televisivo do horário nobre, e até foi o editor do então Jornal das 8 das segundas-feiras, onde também comentava as notícias que escolhia e fazia entrevistas.

Ainda este mês, a CNN Portugal lança podcasts de José Alberto Carvalho e Anselmo Crespo e de diversos programas do canal. Apesar destas entradas novas e ajustamentos, Nuno Santos afirma que haverá mudanças estruturais em finais de Novembro, quando a CNN Portugal comemorar o segundo aniversário. A CNN Portugal veio ocupar o lugar da TVI24 desde 2 de Novembro de 2021, numa parceria entre a Media Capital e a CNN norte-americana. Actualmente é líder de audiências entre os canais considerados de informação (SIC Notícias, RTP3), mas está atrás da CMTV (que tem licença de canal generalista, mas mantém um forte pendor informativo).