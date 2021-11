CNN Portugal: “A informação televisiva está muito parecida e muito mimetizada”

Na TVI, a anfitriã da estreia da marca CNN em Portugal, já muito mudou em torno do novo canal de notícias que vai morar em Queluz. Há um novo estúdio de informação, um dos maiores da Europa e cuja imagem está envolta em secretismo até que, no próximo dia 22, o canal vá para o ar, e a saída dos programas de entretenimento para os estúdios de Bucelas tornou a sede da TVI numa casa de notícias. O novo estúdio de 600m2 substitui os 20m2 do estúdio da TVI24, canal em vias de extinção cujo lugar será ocupado pela CNN Portugal, e é como um símbolo físico do que os responsáveis do novo projecto contam ao PÚBLICO. “A TVI24 acaba, a CNN é outra coisa”, resume Nuno Santos, director da CNN Portugal.