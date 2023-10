Porque é que o 25 de Novembro continua a dividir?

Na semana em que o país celebrou o 5 de Outubro com vários recados sobre a democracia, em que António Costa levantou o véu sobre as grandes apostas no Orçamento do Estado para 2024 e em que vimos o PSD mudar de posição sobre os professores, o Poder Público analisa a semana política.

