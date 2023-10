Vitória “sísmica” na Escócia aponta o “caminho” para o Labour regressar ao poder no Reino Unido

O Partido Trabalhista britânico reforçou ainda mais o seu favoritismo para as próximas eleições legislativas no Reino Unido, previstas para 2024, com uma vitória bastante significativa na eleição suplementar (by-election) realizada na quinta-feira no círculo eleitoral escocês de Rutherglen e Hamilton West, nos arredores de Glasgow.

