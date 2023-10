Grupo de Arraiolos unânime no apoio político e militar à Ucrânia

No final da reunião do Grupo de Arraiolos, o Presidente português assumiu que a importância da continuidade do apoio à Ucrânia e a eventual adesão de Kiev à UE reuniram consenso.

O Presidente da República adiantou esta sexta-feira que os chefes de Estado com poderes não executivos da União Europeia que participaram no Grupo de Arraiolos, no Porto, foram unânimes quanto ao apoio político, diplomático e militar à Ucrânia contra a "agressão da Federação Russa".

No final da 18.ª reunião do Grupo de Arraiolos, que decorreu esta sexta-feira numa unidade hoteleira, Marcelo Rebelo de Sousa assumiu que a importância da continuidade do apoio à Ucrânia e a sua entrada na União Europeia (UE), assim como a eventual adesão da Geórgia e Balcãs Ocidentais ao bloco europeu, geraram consenso entre os 13 chefes de Estado presentes.

"O maior desafio que enfrentamos hoje é restaurar a paz na Ucrânia, que significa também a paz na Europa. É garantir a segurança dos nossos cidadãos, porque sem segurança e sem paz todos os nossos sonhos sobre uma Europa competitiva, ecológica, sustentável, sólida, cairão", alertou o Presidente da Bulgária, Rumen Radev, na conferência de encerramento do encontro.

"Todos concordamos que temos de apoiar ainda mais a Ucrânia e demonstrar a nossa solidariedade e unidade. A união faz a força, temos de nos manter unidos no apoio à Ucrânia. A Hungria continuará a apoiar a Ucrânia", garantiu, por sua vez, a chefe de Estado da Hungria, Katalin Novák.

Na reunião de trabalho marcaram presença os chefes de Estado da Bulgária, Croácia, Eslovénia, Estónia, Finlândia, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Malta e Polónia.

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, também deveria participar no Grupo de Arraiolos, mas não pôde devido a um encontro nos Estados Unidos da América com o homólogo, Joe Biden.