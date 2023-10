Grupo de Arraiolos junta chefes de Estado europeus no Porto

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é o anfitrião da 18.ª reunião informal do Grupo de Arraiolos, que decorre num hotel do Porto e que conta com a participação de 14 chefes de Estado. Da agenda fazem parte temas como a guerra na Ucrânia, as alterações climáticas e as migrações.

O encontro celebra também o 20.º aniversário do Grupo de Arraiolos, que junta anualmente presidentes sem poderes executivos de Estados-membros da União Europeia, uma iniciativa lançada em 2003 pelo então Presidente Jorge Sampaio.

Neste encontro no Porto estão presentes os chefes de Estado da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, da Bulgária, Rumen Radev, da Croácia, Zoran Milanovic, da Eslovénia, Natasa Pirc Musar, da Estónia, Alar Karis, da Finlândia, Sauli Niinistö, da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, da Hungria, Katalin Novák, da Irlanda, Michael Higgins, de Itália, Sergio Mattarella, da Letónia, Edgars Rinkevics, de Malta, George Vela, e da Polónia, Andrzej Duda". A estes junta-se, como convidado, o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis.