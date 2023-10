As portas que o Mira abriu: dez anos das galerias que ampliaram o mapa do Porto

O lugar de residência fez-se tema numa conversa casual e Alfredo contou ter morada na Rua de Miraflor. O interlocutor reagiu de imediato, atirando nova pergunta: “Na rua das galerias?!” Ele, orgulhoso e provocador, barafustou de volta: “Sim, porquê? Achas que não tenho categoria para aquela rua?” A história foi contada pelo próprio a Manuela Matos Monteiro, sempre desperta para as memórias e sentimentos da artéria onde, a 5 de Outubro de 2013, abriu as galerias Mira. E Manuela trá-la à conversa com o PÚBLICO como prova de uma das alegrias maiores dos últimos dez anos: a ideia de as galerias de arte criadas por si e por João Lafuente terem sido útero para uma outra vida em Miraflor. “Uma certificação de que a rua valia mesmo a pena.”

