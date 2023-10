Miranda do Douro tem dois novos miradouros sobre as arribas do rio Douro

Os novos miradouros estão localizados em Miranda do Douro e na aldeia raiana de Paradela, sendo este o ponto mais oriental de Portugal e tido como o local onde o sol nasce primeiro no continente.

O concelho de Miranda do Douro ganhou dois novos miradouros que são autênticas varandas sobre as arribas do Parque Natural do Douro Internacional, tendo sido investidos cerca 300 mil euros nestes equipamentos enquadrados na paisagem.

Os dois novos miradouros estão localizados na cidade de Miranda do Douro e na aldeia raiana de Paradela, sendo este o ponto mais oriental de Portugal e tido como o local onde o sol nasce primeiro no continente, juntando-se assim ao miradouro Fraga do Poio, em Picote, também localizado no mesmo concelho e com arquitectura semelhante.

Quem passa por este território do distrito de Bragança não fica indiferente à majestosa paisagem das arribas e a todo o cenário envolvente, sendo notória a visita de turistas estrangeiros, como espanhóis, ingleses e portugueses que aproveitam estes locais idílicos para tirar fotografias ou registar o momento através de uma selfie.

Foto FRANCISCO PINTO / LUSA

Durante a visita efectuada pela Lusa foi possível falar com alguns turistas que classificaram estes locais como "majestosos" e com uma paisagem única, já que, em alguns pontos, as arribas do Douro chegam a atingir os 200 metros de altitude a contar do leito do rio Douro.

Logo no primeiro dia de abertura ao público destas construções, que aconteceu no último sábado, a Lusa falou com um casal de turistas vindos de Inglaterra que classificaram o miradouro de Penha das Torres em Paradela como "único e majestoso", porque é possível observar a barragem espanhola do Castro, local onde o rio Douro se torna internacional, iniciando um percurso de cerca de 120 quilómetros até ao concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, local onde o curso de água se torna português.

Já em Miranda do Douro, duas famílias espanholas vindas de Valladolid que contemplavam a paisagem Douro Internacional aproveitaram o momento para tirar fotografias à avifauna. Aqui abundam várias espécies de aves rupícolas como os grifos, águia-de-bonelli, cegonhas-negras, ou britangos. "É um óptimo lugar para meditar e fazer fotografias de um habitat natural e bonito como este", atirou o casal de espanhóis que estava acompanhado por três crianças.

Segundo a presidente da Câmara de Miranda do Douro, Helena Barril, estes miradouros começaram a ser construídos no anterior mandato autárquico, mas houve a necessidade de os desmontar e refazer a obra por questões de segurança. "Temos agora, depois desta operação para melhoria das condições de segurança, dois equipamentos enquadrados na paisagem, sendo que o miradouro da Penha das Torres, em Paradela, tem acesso para pessoas com mobilidade reduzida, através de um passadiço em madeira, tornando-o mais inclusivo. O miradouro de Miranda do Douro é paralelo à rua das Arribas, onde os acessos são mais fáceis para quem pretende contemplar esta paisagem natural única e que estão a ser muito procurados tanto por portugueses como por estrangeiros", acrescentou a autarca.

O presidente da Junta de Freguesia de Paradela, Nélio Seixas, descreve o miradouro da Penhas das Torres como um local idílico e muito procurado pelos turistas, devido às suas características ambientais e geológicas. "Este local é muito visitado pelos turistas de natureza vindos de vários países que pretendem ver paisagens diferentes e idílicas. Com este novo miradouro, há um novo conceito de visitação com a criação de melhores condições para quem visita", rematou o autarca de freguesia.

Num circuito mais alargado de visita que poderá começar no concelho de Miranda do Douro, podem também visitar-se o miradouro da Cigadonha, em Picote, ou o castro de São João das Arribas, em Aldeia Nova. Já no concelho de Mogadouro está o castro de Miguel Bravo, em Ventozelo. Em Freixo de Espada à Cinta está o miradouro do Carrascalinho em Fornos, ou Penedo Durão, em Poiares.

Segundo descreve o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), o enclave orográfico constituído pelo rio Douro e seu afluente, o Águeda, fronteira natural entre Portugal e Espanha, possui características únicas em termos geológicos e climáticos, condicionando as comunidades florísticas e faunística, nomeadamente a avifauna, e as próprias actividades humanas. A área do Parque Natural do Douro Internacional abrange o troço fronteiriço do rio Douro, incluindo o seu vale e superfícies planálticas adjacentes e prolonga-se para sul através do vale do seu afluente, o rio Águeda, numa extensão de cerca de 120 quilómetros.