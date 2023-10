IL quer círculo de compensação de 40 deputados — em 2022, CDS e RIR teriam eleito

PS já defendeu a criação de um círculo nacional, embora no programa eleitoral de 2022 tenha deixado cair a proposta. No ano passado, terá havido 730 mil votos desperdiçados.

É o cumprimento de uma promessa eleitoral das legislativas de 2022 e definida quando João Cotrim Figueiredo era ainda deputado único da Iniciativa Liberal: o partido entregou no Parlamento um projecto de lei para a criação de um círculo eleitoral de compensação nas legislativas, à semelhança do que já acontece nas regionais dos Açores, composto por 40 deputados. Aplicando os cálculos aos votos nas legislativas de Janeiro do ano passado, o PS não conseguiria maioria absoluta, mas apenas 101 deputados, ao passo que a fragmentação partidária no Parlamento seria ainda maior, já que o CDS-PP e o RIR também teriam conseguido eleger deputados.