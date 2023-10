A Fat Bear Week está de volta com mais ursos gorduchos (e muito salmão)

O concurso que elege o urso mais gordo do ano começa esta quarta-feira, com duas votações online em simultâneo. O vencedor é conhecido a 10 de Outubro.

A Fat Bear Week, a competição que elege o urso mais rechonchudo do Alasca, está volta e, este ano, promete subir a fasquia.

Durante uma semana, os ursos-pardos do Parque Nacional de Katmai, no estado norte-americano do Alasca, preparam-se para meses de hibernação com muito salmão no menu e vários quilos a mais. Este ano, o concurso junta 12 destes animais —​ alguns estreantes e outros bem conhecidos do público — que se enfrentam numa votação online até chegarem à final. Será assim até à próxima terça-feira, dia 10 de Outubro, data em que o vencedor será anunciado.

O urso 747, que ganhou no ano passado, pesa cerca de 636 quilos e está à procura de uma terceira vitória. O tetracampeão Otis também compete pelo título com a “paciência e persistência” que lhe são características, lê-se no site do parque nacional de Katmai, que promove a Fat Bear Week desde 2014.

Esta quarta-feira, decorrem duas votações em simultâneo. A primeira coloca 806 Jr. num frente a frente com a fêmea 428, de três anos e meio. A “experiente pescadora” 402 e a ursa 901, que pesca nas proximidades das cataratas da Baía de Bristol, no rio Brooks, fazem parte do segundo duelo. A votação diária acontece aqui.

Segundo o Guardian, este ano a Fat Bear Week esteve prestes a ser cancelada por coincidir com a paralisação dos funcionários públicos do Governo norte-americano, da qual fazem parte os guardas-florestais do Katmai. A greve, que só terminaria em meados de Novembro, foi cancelada após um acordo entre as partes.