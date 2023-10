E o Nobel da Literatura vai para...

Neste P24, conversamos com a jornalista Isabel Lucas.

O Prémio Nobel da Literatura, o mais prestigiado prémio do mundo na área literária, é divulgado na próxima quinta-feira.

Todos os anos, as casas de apostas tentam acertar no nome que vai ser escolhido pela Academia Sueca mas, quase sempre, as apostas falham.

A história tem sugerido, aliás, que liderar as listas de favoritos é uma boa garantia de que não se ganhará o prémio. Mas será este ano a excepção que confirma a regra?

Neste P24, conversamos com a jornalista freelancer e colaboradora do PÚBLICO, Isabel Lucas.

