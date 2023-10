Um novo Schumann na voz de Matthias Goerne

O barítono alemão, uma das mais incontornáveis vozes do lied romântico, conversou com o PÚBLICO na véspera da estreia mundial de Schumannliebe, na Casa da Música.

Dono de interpretações de grande fôlego expressivo e requintado gosto musical, que cedo o inscreveram numa linhagem de incontornáveis vozes do lied romântico, o barítono alemão Matthias Goerne dispensa apresentações elaboradas. No Porto, onde fará a estreia mundial de Schumannliebe, conversou brevemente com o PÚBLICO, antes do seu primeiro ensaio com o Remix Ensemble.