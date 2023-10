Paulo Cafôfo volta a candidatar-se à liderança do PS-Madeira, mas não deixa o Governo

O antigo presidente da Câmara do Funchal quer suceder a Sérgio Gonçalves, que anunciou a demissão. Liderar o PS-Madeira e fazer oposição ao PPD “será a causa da minha vida”, admite o governante.

O antigo autarca do Funchal e actual secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, anunciou que vai voltar a candidatar-se à liderança do PS-Madeira. O anúncio surge um dia depois de o cabeça de lista às eleições regionais adiantar que não se iria recandidatar à liderança do partido nas próximas eleições internas. Em causa está o mau resultado obtido nas eleições de 24 de Setembro.

“Serei mesmo candidato para uma liderança do partido. Mas, mais do que isso, o meu objectivo é encabeçar um movimento que seja aglutinador”, revelou Paulo Cafôfo esta terça-feira em declarações à TSF. E continuou: “Os nossos adversários não são os outros partidos da oposição. O nosso adversário é o PPD, que neste caso está aliado ao CDS e ao PAN, e esta será a causa da minha vida.”

Cafôfo foi presidente da Câmara Municipal do Funchal entre 2013 e 2019 e presidente do PS-Madeira até 2021. Agora, focado nas próximas eleições regionais, em 2027, e com vontade de mudar a região, o socialista prevê que fará “uma oposição muito activa numa marcação cerrada”. Será uma oposição “marcada por aquilo que é a minha pessoa, que só sabe fazer política pela proximidade”, assegura.

Paulo Cafôfo avisa ainda que, o facto de querer encabeçar a liderança do PS-Madeira não é, “de maneira nenhuma”, incompatível com o cargo que desempenha no Governo desde Março de 2022.

Ao querer liderar os socialistas madeirenses, o secretário de Estado pretende, assim, suceder a Sérgio Gonçalves, que avançou na segunda-feira que não se irá recandidatar à liderança do partido regional. “Não serei candidato à liderança do Partido Socialista da Madeira nas próximas eleições internas”, disse.

O socialista, que foi cabeça de lista do partido às eleições regionais, reconheceu que o PS falhou os objectivos que estavam definidos. Contudo, diz não haver “razão para não cumprir o mandato” até ao fim. A TSF recorda que o PS-Madeira obteve 21% dos votos nas últimas eleições regionais, “resultado que leva a uma rotação da liderança dos socialistas madeirenses”.

“Apenas tomo a decisão pública de não me recandidatar para um próximo mandato na liderança do Partido Socialista da Madeira… Continuo e continuarei disponível para o partido como deputado e em tudo aquilo que possa ser útil no futuro”, apontou Sérgio Gonçalves. O socialista foi eleito presidente regional do partido em Fevereiro de 2022.