PS-Madeira aprova lista de candidatos para eleições encabeçada por Sérgio Gonçalves

A comissão política do PS-Madeira aprovou a lista de candidatos às eleições regionais de Setembro, encabeçada pelo líder regional do partido, Sérgio Gonçalves, seguindo-se a estreante Sancha Campanella e, em terceiro lugar, o actual líder parlamentar, Rui Caetano.

Citado numa nota enviada às redacções, Sérgio Gonçalves considera que a lista de candidatados às eleições legislativas regionais, aprovada na quarta-feira, "é composta por um conjunto de quadros qualificados, com competência e provas dadas nas várias áreas profissionais, profundos conhecedores dos diferentes dossiers e que estão de corpo e alma neste projecto de mudança da Madeira".

O partido destaca que, dos 47 nomes que compõem a lista de candidatos efectivos, mais de metade (27) são novidades face à lista apresentada às últimas eleições regionais, em 2019.

A lista aprovada pela comissão política, refere o PS-Madeira, "abre as portas a novos candidatos independentes", o que "é demonstrativo do envolvimento da sociedade civil neste projecto". "São os casos de Sancha Campanella, advogada e vice-directora geral do Instituto de Administração e Línguas (ISAL), que surge em número 2, e Élvio Camacho, gestor e professor no ISAL, que ocupa a 23.ª posição", aponta o partido.

Os socialistas realçam também que a lista do PS "é totalmente paritária, contando, nos 94 candidatos, com 50% de homens e 50% de mulheres".

Já no que diz respeito aos 47 candidatos efectivos, o partido indica que 24 são mulheres e 23 são homens, acrescentando que "só no grupo dos 24 primeiros elementos (o número necessário para atingir a maioria absoluta) existe uma percentagem de 46% de mulheres, o que mostra que o PS não só cumpre, como vai mais além dos requisitos definidos pela Lei da Paridade".

O PS-Madeira recorda também que a lei, que estabelece um limite mínimo de 40% de mulheres nas listas, "continua a não ser aplicada na região", justificando que "a maioria PSD, de forma prepotente, sempre a rejeitou".

Sérgio Gonçalves realça ainda que "é tempo de pôr fim a uma governação de 47 anos do mesmo partido (o PSD), que só agiu em função de interesses partidários, criou desigualdades, fez da Madeira a região com maior risco de pobreza e exclusão social, negligenciou a saúde e a habitação e continua a empurrar os madeirenses para a emigração, por falta de oportunidades".

Nas eleições regionais de 22 de Setembro de 2019, o PSD perdeu pela primeira vez a maioria absoluta na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, elegendo 21 deputados num total de 47, com cerca de 40% dos votos, e formou um Governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). Nesse acto eleitoral, o PS elegeu 19 deputados, o Juntos Pelo Povo (JPP) três e o PCP um. As próximas eleições legislativas regionais na Madeira estão marcadas para o dia 24 de Setembro.