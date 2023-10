Chanel surpreendeu pela descontracção no encerramento da Semana da Moda de Paris

Quando se pensa na Chanel, a primeira imagem que vem à cabeça não são certamente uns chinelos, mas se calhar os fatos em tweed. Todavia, a icónica casa de luxo encerrou a Semana da Moda de Paris com uma colecção leve e descontraída, a pensar nos dias mais quentes. Não faltou cor, com destaque para os ponchos estampados.

Virginie Viard levou os convidados até à Riviera Francesa, sem sair de Paris, através do cenário repleto de fotografias da paisagem do Sul do país e da Villa Noailles, uma mansão visitada tanto por Lagerfeld, como pela própria Coco Chanel. Na plateia, estavam a embaixadora da marca, Penélope Cruz, o cantor Usher e Jennie Kim, das Black Pink.

A proposta surpreendeu pela descontracção, com as modelos a desfilarem pela sala central de exposições do Grand Palais. Calma, não faltaram as clássicas saias em tweed criadas por Coco Chanel, mas que aqui ganharam bainhas irregulares e uma espécie de remendos. Os esvoaçantes vestidos revelaram as costas nuas das modelos.

Para reforçar o ar despreocupado da colecção, as capas foram usadas por cima de fatos de banho. Já as calças de ganga distinguiram-se pelo corte descontraído, com um cinto fino de strass e um casaco em tweed, a combinar. Entre os detalhes captados pelas lentes dos fotógrafos, vêem-se ainda as mangas dos vestidos, que foram cortadas para cobrir os ombros, como uma capa — um elemento visual constante na proposta.

Foto YOAN VALAT/Reuters

A reflectir o estilo da própria Virginie Viard — bem mais descontraída do que o seu antecessor Karl Lagerfeld (1933-2019) —, apresentou vários coordenados em ganga total. Nos pés, os chinelos e, em coordenados de noite, sandálias rasas Mary Jane. Ainda nos acessórios, destaque para as icónicas malas rectangulares acolchoadas, um objecto de desejo da marca.

O desfile marcou o final da Semana da Moda de Paris, que levou mais de 60 marcas à passerelle na cidade das luzes. Terminam assim as apresentações das colecções de moda da próxima Primavera/Verão, que se iniciaram em Nova Iorque, seguido de Londres, Milão e finalmente a capital francesa. Por cá, esta semana, arranca a ModaLisboa, onde os criadores portugueses vão apresentar as suas propostas.