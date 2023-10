À entrada do tribunal, Trump diz que as suas declarações financeiras são “fenomenais”

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu em tribunal esta segunda-feira para a primeira sessão do julgamento em que responde pela acusação de fraude bancária.

À entrada para o julgamento que decorre num tribunal de Nova Iorque, Trump voltou a desacreditar os casos movidos contra si, dizendo não passarem de uma “caça às bruxas”. O ex-Presidente, que lidera as sondagens para as primárias republicanas, ainda injuriou a procuradora-geral do estado nova-iorquino, Letitia James, a quem chamou de “racista” (James é negra). “As minhas declarações financeiras são fenomenais”, acrescentou.

O julgamento deverá durar até Dezembro e ainda que seja de natureza civil, não havendo, por isso, risco de prisão, poderá ser decisivo para o futuro do império empresarial construído por Trump ao longo de décadas. Um dos efeitos mais imediatos poderá ser a perda do controlo de algumas das propriedades imobiliárias mais icónicas e lucrativas que Trump possui em Manhattan, incluindo a Trump Tower.

Na sexta-feira, um tribunal de recurso tinha rejeitado o pedido da defesa de Trump para adiar o início do julgamento, confirmando a data inicialmente apresentada pelo juiz Arthur Engoron, responsável pelo caso.

O ex-Presidente norte-americano é acusado de ter prestado informações falsas ao longo de quase uma década que indicavam um património pessoal significativamente mais valioso do que era na realidade. O objectivo último da manipulação das declarações era a obtenção de condições para empréstimos bancários e prémios de seguros, tanto para si como para as empresas que dirigia.

Na semana passada, Engoron determinou que Trump cometeu uma fraude que aumentou a sua fortuna em cerca de 2,2 mil milhões de dólares (dois mil milhões de euros) através de várias declarações e outros documentos entre 2011 e 2021. As acusações estendem-se aos filhos do ex-Presidente, Donald Jr. e Eric, bem como a outros executivos da Trump Organization.

O julgamento irá determinar se Trump e os restantes acusados irão pagar uma multa que pode ascender a 250 milhões de dólares (237 milhões de euros), tal como foi pedido pela procuradora-geral de Nova Iorque.

Este julgamento não está relacionado com os restantes casos criminais que foram abertos contra Trump e pelos quais será julgado no próximo ano, ao mesmo tempo em que decorrem as primárias do Partido Republicano.