Associações manifestam-se contra empreendimento imobiliário na Quinta dos Ingleses

As associações SOS Quinta dos Ingleses e a Alvorada da Floresta convocaram para a próxima quinta-feira uma manifestação a que chamaram “Acorda Carcavelos”. O protesto é contra o início das obras de um projecto da Câmara Municipal de Cascais que visa construir um empreendimento urbano na conhecida como Quinta dos Ingleses.

“O último pulmão da linha de Cascais, com 52 hectares, está em vias de desaparecer. No passado 18 de Julho, a Câmara de Cascais aprovou as diligências para que as obras de um mega-empreendimento urbano na Quinta dos Ingleses avancem”, afirmam os promotores da manifestação em comunicado

Dizem ainda querer “que a construtora Alves Ribeiro e a Câmara Municipal de Cascais desistam deste projecto”. “Queremos um Parque Natural Urbano”, acrescentam.

Desde 2018 que este e outros grupos de cidadãos se manifestam contra o projecto que prevê a construção de 906 fogos, sem condomínios privados, que deverão ter capacidade para acolher mais de 2300 residentes.

A manifestação está marcada para as 10h e terá início na Estação de Carcavelos (lado sul – terminal dos autocarros)