EUA evitam paralisação do governo, mas apoio à Ucrânia fica para já bloqueado

Votações nas duas câmaras do Congresso asseguram funcionamento do governo até 17 de Novembro. “Não podemos permitir que o apoio americano à Ucrânia seja interrompido”, disse Biden.

Os Estados Unidos evitaram por pouco o que seria a quarta paralisação parcial do governo numa década depois de as duas câmaras do Congresso aprovarem uma medida de financiamento provisório que foi assinada pelo Presidente, Joe Biden, em cima do prazo para evitar o shutdown.

O Senado, de maioria democrata, votou 88-9 a favor da confirmação da medida que foi aprovada na Câmara dos Representantes poucas horas antes com 335 votos a favor e 91 contra, permitindo o funcionamento do governo pelo prazo de 45 dias. Mas a “resolução de continuidade”, como foi considerada, deixa de fora o financiamento para o apoio à Ucrânia.

“O povo americano pode respirar de alívio: esta noite não haverá paralisação do governo”, disse o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, após a votação. “Os democratas disseram desde o início que a única solução para evitar um encerramento é o bipartidarismo, e estamos satisfeitos por o Presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, ter finalmente dado ouvidos à nossa mensagem”, acrescentou Schumer.

O Presidente Joe Biden falou também em “boas notícias para o povo americano” mas mostrou a desilusão pelo facto de o apoio à Ucrânia ter ficado de fora da medida que assegura o funcionamento das agências do governo norte-americano até 17 de Novembro.

Os Estados Unidos “não podem, em circunstância alguma, permitir que o apoio americano à Ucrânia seja interrompido”, disse Biden, pedindo a McCarthy que “mantenha o seu compromisso com o povo ucraniano e assegure a aprovação do apoio necessário para ajudar a Ucrânia neste momento crítico”.

O resultado das votações bicamerais põe fim, por agora, à ameaça de shutdown, mas o alívio será de curta duração. O Congresso terá de discutir novamente o financiamento do governo nas próximas semanas e não é de esperar que a ala de direita radical do Partido Republicano, fiel a Donald Trump, volte a deixar de lado as suas exigências e apoie uma solução bipartidária.

“Para começar, nunca deveríamos ter chegado a esta posição. Há apenas alguns meses, o líder da Câmara, McCarthy, e eu chegámos a um acordo orçamental para evitar precisamente este tipo de crise fabricada”, afirmou Joe Biden numa declaração publicada logo após a votação. “Os republicanos da Câmara dos Representantes tentaram fugir a esse acordo, exigindo cortes drásticos que teriam sido devastadores para milhões de americanos. Mas falharam”, acrescentou o Presidente dos EUA.

A medida agora aprovada não só mantém o governo a funcionar até 17 de Novembro com o Orçamento de 2023 como também proporciona financiamento para “os desastres na Florida, o horrível incêndio no Havai e também os desastres na Califórnia e no Vermont”, nas palavras de McCarthy. Mas a ausência da ajuda à Ucrânia é, para já, o preço a pagar pela solução provisória.

“Embora eu tivesse preferido aprovar agora um projecto de lei que contemplasse assistência adicional à Ucrânia, que tem apoio bipartidário tanto na Câmara como no Senado, é mais fácil ajudar a Ucrânia com o governo aberto do que fechado”, referiu o senador democrata Chris Van Hollen.

“Os republicanos extremistas do MAGA perderam, o povo americano ganhou”, disse por sua vez o líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, antes da votação.

Já o congressista democrata Don Beyer disse estar “aliviado pelo facto de McCarthy ter cedido e ter finalmente permitido uma votação bipartidária, à última da hora, sobre a legislação que impede a corrida dos republicanos para um encerramento desastroso”.

“Vamos fazer o nosso trabalho”, dissera McCarthy no sábado, antes da votação na Câmara dos Representantes. “Vamos ser os adultos na sala. E vamos manter o governo aberto”, acrescentou o líder republicano.