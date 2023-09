Reina a magia nos pueblos da Andaluzia

Tenho bem presente aquela visão quase onírica. O vento cantava, quebrando o silêncio, e a Serra Nevada, como se fosse o tecto do mundo, vestia-se de branco, como uma noiva a caminho do altar. Não havia sinal de vida, à excepção de uma chaminé de onde se desprendia um fumo azulado. Capileira parecia envolta nos ecos do passado, fantasmagórica, uma sensação que se adensou quando, já noite, da janela do meu quarto, recortando a penumbra, avistei a luz tímida da lua.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt