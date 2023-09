Eslováquia decide entre duas visões da guerra na Ucrânia após campanha tóxica

O partido do antigo chefe de Governo Robert Fico concentrou as atenções com a sua retórica pró-russa. Mas está longe de ser certo que consiga governar.

As sondagens na Eslováquia não foram uma base para fazer qualquer previsão sobre o que poderá sair da votação deste sábado no país: os dois principais concorrentes, o partido Smer, do antigo chefe de Governo Robert Fico, estava num empate técnico com o partido Eslováquia Progressista, de Michal Simecka, um dos vice-presidentes do Parlamento Europeu​ (o primeiro com 17,7% e o segundo a ultrapassá-lo por décimas, com 18%).